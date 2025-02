CAPTEI: A Celebração do Amis & Vins Une Amizades e Sabores

Na noite de sexta-feira, 14, o apê do casal Fernando Novais e Ana Virgínia Furlani foi o lugar da confraternização do Amis & Vins, celebrando o final de ano de 2024 com requinte, amizade, gastronomia e vinho.

Legenda: Ana Virgínia Furlani, Chef Rafa Sudati e Fernando Novais Foto: Arquivo Germano Albuquerque

O chef Rafa Sudati assinou o menu onde a gastronomia de alta qualidade harmonizou perfeitamente com uma curadoria de vinhos.

Legenda: Gilvan Magno Foto: Arquivo Germano Albuquerque

DJ Gilvan Magno elevou os ânimos e garantiu que cada brinde fosse envolto em boas vibrações, animação, passos e risadas.

Legenda: Amis & Vins Foto: Arquivo Germano Albuquerque

As conversas fluíram e o ambiente exalava amizade e celebração, já que independentemente da época do ano, sempre é tempo de brindar com os amigos. TinTin!

Legenda: Ladies & Vins Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Vem ver as fotos enviadas para a nossa coluna:

Legenda: Fernando Novaes, Ana Virginia Furlani e Weiber Xavier Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Gina e Randal Pompeu Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Germano e Micheline Albquerque Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Ana Paula Daud e Joao Cateb Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Alexandre e Leticia Leitao Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Juliana Bastos e Bruno Queiroz Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Maryana Canamary e Idezio Rolim Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Eduardo Neves e Tereza Pitta Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Paulo e Mabel Portela Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Rodrigo e Fernanda Barroso Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Rachel e Paulo Teixeira Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Randal e Carmen Elizabeth Pompeu Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Arystofanes e Vania Canamary Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Camila Bandeira, Rachel Teixeira, Micheline Albuquerque e Ana Paula Daud Melo Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Germano Albuquerque, Rodrigo Barroso, Fernando Novais e Weiber Xavier Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Jantar de fevereiro Amis & Vins Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Guilherme e Layla Fujita, Clarissa e Edson Santana Foto: Arquivo Germano Albuquerque

Legenda: Randal Pompeu, Eduardo Neves, Germano Albuquerque, Weiber Xavier e Rodrigo Barroso Foto: Arquivo Germano Albuquerque