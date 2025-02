Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (20)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (20) vai ao ar às 17:05, após 'Paddington 2'. Nesse capítulo, O ataque de Amorzinho só acaba quando o rádio é desligado.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

O ataque de Amorzinho só acaba quando o rádio é desligado. Carmosina pede desculpa a Gladstone e ele lhe dá um beijo na boca. Depois, ele vai à prefeitura e lê tudo sobre a indústria. Marcolino pergunta a Dário e Laura se aconteceu algo com Silvana na ausência dele. Gladstone diz a Tieta que o nome da firma é Brastânio. Elisa tenta abrir uma carta anônima enviada para Timóteo quando ele chega. Timóteo não consegue tomar a carta de Elisa e, quando ela lê, percebe que é de um fornecedor. Perpétua exige que Amorzinho não ouça mais no rádio a Assembléia de Cristo Rei e volte a ser noive de Chalita. Rosalvo e Bebê dão ao Ascânio as últimas instruções para o encontro com Mirko e ele viaja.

Dário fica furioso com a viagem de Ascânio e confronta Rosalvo. Carmosina permite que Gladstone segure sua mão. Ninete chega a Santana. Osnar e Amintas acham que tem algo de errado com ela. Tieta apresenta Ninete a todos na praça. Timóteo fica perturbado quando falam de Ninete. O padre vai à casa do coronel e pede para falar com Imaculada. O coronel inventa uma desculpa. Ninete promete a Tonha que ela voltará irreconhecível. Aída encomenda uma máquina de costura com Gladstone e diz que é segredo. Carol chega para embarcar junto com Aída e Letícia. Modesto fica em choque. Leonora comenta com Tieta que está temerosa do encontro de Ascânio com Helena.

Ascânio chega no apartamento de Helena. Helena diz a Ascânio que o processo está devagar. Ela tenta conversar, mas ele não lhe dá atenção. Dário encomenda com Gladstone um equipamento de mergulho e pede sigilo. Gladstone diz a Carmosina que viajará no dia seguinte e pede um beijo como recordação. Quando ela vai beijá-lo no rosto, ele se vira e a beija na boca. Ninete resolve ir ao bar de Chalita. Cinira passa pelo bar, vê Ninete e conta a Perpétua, que resolve ir até lá. Amintas paquera Ninete. Ela não gosta, lhe dá um soco e diz que se chama Valdemar. Todos no bar ficam chocados com a revelação de Ninete. Timóteo conta sobre Ninete a Elisa, que exige que ele lhe relate tudo o que aconteceu em São Paulo.

Amorzinho fica com alergia quando Chalita encosta nela. Ninete revela a Tieta como contou a verdade a Timóteo. Ricardo briga com Tieta por causa de Ninete. Carmosina e Gladstone se beijam antes de ele viajar. Leôncio leva Filó em casa e o coronel a proíbe de falar com ele. O coronel vai buscar Imaculada. Perpétua diz que Ninete é um bom motivo para a cidade se revoltar contra Tieta. Ricardo a escuta e diz que vai impedi-la de fazer qualquer coisa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.