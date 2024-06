Que horas começa a Dança dos Famosos hoje, domingo (16)?

Neste domingo (16), os participantes da "Dança dos Famosos" seguem agitando o palco do "Domingão com Huck" com a temática valsa. Uma dupla será eliminada nesta fase.

Sob o comando de Luciano Huck, a atração vai ao ar logo após o futebol, na TV Globo, às 18h10.

Lucy Alves e Fernando Perrotti, Tati Machado e Diego Maia, Amaury Lorenzo e Camila Lobo, Barbara Reis e Vinicius Mello, Samuel de Assis e Lari Parison e Juliano Floss e Dani Duram se apresentam no domingo (16).