Qual a idade de Glória Maria? Veja quantos anos tem a jornalista, que faz aniversário nesta segunda (15)

A jornalista Glória Maria faz aniversário hoje, mas por ser tradicionalmente discreta quando o assunto é a sua idade, um dos mistérios envolvendo a apresentadora é quantos anos ela tem.

Apesar de ainda não ter celebrado a data em seu perfil no Instagram, o Uol checou os outros anos em que a jornalista celebrou a data em sua página, mas faltando um detalhe curioso nas postagens: a idade.

De acordo com a publicação do Uol, a dúvida sobre a idade da apresentadora paira entre duas datas: 15 de agosto de 1949 e 15 de agosto de 1959.

A data de 1949 ganhou força em 2014 após o colunista Leo Dias divulgar um suposto cadastro de plano de saúde em nome de Glória Maria.

Na época, porém, Glória negou e chegou a afirmar que divulgar a sua idade não fazia parte de seus interesses.

Pesquisa no site do TSE

Porém em uma busca feita pelo site no Tribunal Superior Eleitoral com as duas datas de nascimento mostram que Glória nasceu, na verdade, em 1959. Ela completa, portanto, 63 anos de idade.

Glória Maria é jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) e entrou na Globo em 1971. Ela estreou como repórter na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.