Publicação antiga de Léo Lins sobre Isabella Nardoni é relembrada na web e causa polêmica

Uma publicação antiga de Léo Lins sobre Isabella Nardoni, a menina de 5 anos que morreu após ser jogada da janela de onde morava com o pai e a madrasta em 2008, viralizou nas redes sociais nesta semana em meio às polêmicas envolvendo o humorista. O post, feito em 2020, é da notícia do nascimento do filho de Isabella Nardoni, mãe da menina morta.

"Só espero que ela more no térreo", escreveu Léo. Isabella foi empurrada da janela do quinto andar à época de sua morte.

Legenda: Post de 2020 veio à tona nesta semana após novas polêmicas do humoristas Foto: Reprodução

Internautas resgataram a "piada" e condenaram a atitude: "Tudo o que eu vejo sobre Leo Lins é contra a minha vontade. Depois do comentário dele sobre a Isabela Nardoni, classifiquei ele como podre".

"Uma coisa é a arte retratar a realidade, outra é tirar sarro, caçoar e na maioria das vezes fazer pouco caso de uma situação que nitidamente não é necessário. Um exemplo foi o comentário que Léo Lins fez na publicação da mãe da Isabela Nardoni .. qual é a necessidade?!", escreveu outra pessoa na rede social.

Porchat acusou de censura

O humorista Fábio Porchat foi criticado nas redes sociais, na última terça-feira (16), logo após defender o também humorista Léo Lins, que teve um dos vídeos no próprio canal do Youtube removido por conta do conteúdo com piadas direcionadas a minorias.

Segundo Porchat, ele precisava se posicionar contra a "censura". "Isso aqui é uma vergonha! Inaceitável!", escreveu ele no Twitter. Não demorou para que usuários da rede criticassem o posicionamento.

Ele ainda argumentou que "impedir o comediante de pensar uma piada é loucura".

"Quem foi lá assistir ao Léo Lins adorou. Riram muito. Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto, assim que tem que ser. Ah, mas faz piada com minorias… E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei pode-se fazer piada com tudo tudo tudo. Não gostar de uma piada não te dá o direito de impedir ela de existir", pontuou.

Polêmicas

Léo Lins tem sua carreira de humorista marcada por diversas polêmicas por contar piadas consideradas preconceituosas em seus shows. Na última terça-feira (16), inclusive, ele teve um show retirado do próprio canal no YouTube nesta terça-feira (16), após decisão da Justiça a pedido do Ministério Público.

O vídeo, com mais de 3,3 milhões de visualizações, trazia conteúdo sobre minorias, citando um "ranking de privilégios" na sociedade.

Em nota enviada ao Metrópoles, a equipe de Léo Lins informou que o humorista considera a decisão uma “censura”. “O show não violou nenhuma norma do YouTube, estava inclusive monetizado. Mas o Ministério Público passou por cima da plataforma e considerou o show um ato criminoso".

Entre as polêmicas na qual se envolveu, Léo é acusado de gordofobia, homofobia e de fazer piadas direcionadas a pessoas como autistas e com deficiências, por exemplo.

Em 2022, ele foi duramente criticado por direcionar as piadas a pessoas com hidrocefalia, em uma fala inclusive sobre uma criança do Ceará. Na época, ele foi demitido do SBT após citar o Teleton, programa realizado entre a emissora e a AACD com o intuito de ajudar crianças com deficiência.

"Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele", declarou na ocasião.