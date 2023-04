Prova do MasterChef Espanha deixa mais de 40 pessoas com intoxicação alimentar; entenda

A direção do programa MasterChef da Espanha emitiu comunicado pedindo desculpas após mais de 40 pessoas da terem intoxicação alimentar depois de uma prova culinária do programa.

Shine Iberia, produtora do reality, lamentou o ocorrido após pessoas do corpo de funcionários relataram o caso nas redes sociais. Em nota, informou que a prioridade do reality é o cuidado alimentar das pessoas envolvidas.

Comunicado Shine Iberia Do MasterChef lamentamos muito o mal-estar manifestado por alguns participantes do programa. Este é um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef na Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas

Frutos-do-mar, comida indiana e mediterrânea

Conforme matéria do Uol, o problema aconteceu no último domingo (9), no quarto episódio da temporada do reality. Os participantes precisaram fazer diferentes pratos para 120 trabalhadores da Oceanogràfic de Valência para comemorar o 20º aniversário do maior aquário na Europa.

O cardápio era composto por frutos-do-mar, comida indiana e mediterrânea. No menu: mexilhão, uma "moluscada valenciana" composta por ostras e, de sobremesa, um cheesecake japonês com algas.

Durante a exibição do episódio, a chef Rakel Cernicharo chegou a alertar diversas vezes que os participantes estavam errando na fabricação dos pratos, porém, não houve suspeita em relação aos ingredientes usados.

Ainda segundo a direção de programação, "o alimento foi analisado na origem com resultados positivos e a sua rastreabilidade foi garantida ao longo de todo o processo, conforme comunicado e documentado às autoridades sanitárias competentes".