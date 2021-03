Prova do Anjo no BBB 21 será realizada neste sábado (13); brothers disputarão carro

Boninho, diretor de televisão e um dos responsáveis pelo BBB 21, confirmou que o vencedor da nova prova do anjo no confinamento irá ganhar um carro. A disputa será realizada neste sábado (13), no início da tarde.

De acordo com o Big Boss, apelido pelo qual Boninho é chamado no programa, todos os brothers poderão participar da disputa. Geralmente, eles são escolhidos por meio de sorteio, o que não ocorrerá neste sábado (13).

Veto de Carla Diaz

Os comentários sobre a imunidade do anjo já foram levantados pelos integrantes do BBB 21 esta semana. No entanto, eles ainda não sabem que Carla Diaz, de volta do paredão falso, poderá vetar a decisão durante a formação de berlinda no domingo (14).

Segundo Leifert, a atriz terá que escolher duas opções: alterar os indicados ao castigo do Monstro ou mudar o jogador imunizado. O poder, entretanto, tem duas semanas corridas para ser utilizado.

Quando ocorre a prova do anjo?

A prova do anjo no BBB 21 ocorre neste sábado (13), mas ainda não teve horário divulgado oficialmente pela produção do programa. A informação, até o momento, é de que os participantes do reality disputarão um carro e o poder da imunidade.