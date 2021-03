O rapper Projota venceu a prova do anjo, realizada neste sábado (13). Ele também ganhou um carro. Inicialmente, os participantes do reality foram selecionados por um sorteio. No desafio, eles tiveram de acertar sequências de itens que compõe o design de um carro. Venceu quem memorizou mais rodadas completas.

Projota foi o primeiro confinado a participar da prova do anjo. Ele conseguiu 15 rodadas completas. A segunda a jogar, Viih Tube obteve 11 rodadas completas. Rodolffo foi o terceiro a jogar. Ele não apertou o botão e foi eliminado na primeira rodada. Quarta a participar, Pocah também não apertou o botão e saiu na primeira sequência.

Veja pontuação da prova do anjo:

Projota: 15 pontos

Vitória: 11 pontos

Carla: 11 pontos

Sarah: 7 pontos

João: 7 pontos

Arthur: 6 pontos

Juliette: 5 pontos

Camilla: 5 pontos

Gilberto: 4 pontos

Caio: 3 pontos

Thaís: 2 pontos

Rodolffo: 0 pontos

Pocah: 0 pontos

Projota declarou ainda que o carro será dado ao pai, pois ele bateu o carro durante a pandemia.

Após a prova, Projota escolheu João e Sara para a dinâmica do mostro. Eles ficaram ligados por uma corrente até o próximo paredão.

Veto de Carla Diaz

Os comentários sobre a imunidade do anjo já foram levantados pelos integrantes do BBB 21 esta semana. No entanto, eles ainda não sabem que Carla Diaz, de volta do paredão falso, poderá vetar a decisão durante a formação de berlinda no domingo (14).

Segundo Leifert, a atriz terá que escolher duas opções: alterar os indicados ao castigo do Monstro ou mudar o jogador imunizado. O poder, entretanto, tem duas semanas corridas para ser utilizado.