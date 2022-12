'Privacidade ameaçada', diz Paolla Oliveira após perder celular

Paolla Oliveira desabafou nas redes sociais após esquecer o celular dentro de um carro de aplicativo no último fim de semana. Segundo a atriz, ela não recebeu nenhuma ajuda da empresa para contatar o motorista e recuperar o objeto. "É nossa segurança digital e privacidade ameaçadas", reclamou no Twitter.

O episódio foi relatado por Paolla na noite dessa terça-feira (29). "Aconteceu uma situação bem chata comigo que se transformou numa frustração maior ainda com a Uber. Voltava para casa na madrugada de sexta para sábado e meu celular acabou ficando no carro de um motorista. Depois de usar o caminho que eles dão para objetos perdidos, com apenas duas tentativas de contato, que o motorista não atendeu, fui impedida de tentar novamente", lamentou.

A intérprete de Pat na novela 'Cara e Coragem', da TV Globo, acrescentou ainda que recebeu respostas "automáticas e vagas" da empresa e que "é frustrante não saber a quem recorrer" em casos assim. "Não é só o valor material. É nossa segurança digital e privacidade ameaçadas. Não deveríamos ser tratados dessa forma pelo serviço".

Paolla continuou a criticar a dificuldade imposta para reaver o celular perdido. "Inimaginável a quantidade de pessoas que passam por situações como essa todos os dias. Situações que poderiam ser resolvidas se as pessoas tivessem acesso à empresa. E esse descaso da Uber é grave quando não leva em conta as pessoas. Do motorista ao usuário, somos números", concluiu.

Situação resolvida

Após o caso repercutir, Paolla voltou ao Twitter para informar aos seguidores que a situação foi resolvida.

"Mas valem algumas considerações. Gostaria de agradecer ao senhor Mauro, motorista super atencioso que me transportou e veio ontem devolver o celular. A surpresa foi que as limitações de contato dificultaram também para ele essa devolução", informou a atriz, acrescentando ter lido muitos relatos semelhantes ao seu.

Além disso, tendo consciência do alcance de sua reclamação, a artista pediu que a empresa revisse seu sistema de devolução de itens perdidos. "Espero que haja mudança nessa relação em algum momento, mas ter atenção e cuidado com a gente e com nossos pertences nunca é demais", reconheceu.