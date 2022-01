Primeiro discurso de Tadeu Schmidt no BBB 22 deixa confinados em alerta

O primeiro discurso de Tadeu Schmidt em um paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22 tirou a paz dos brothers, na madrugada desta quarta-feira (26). Na mensagem aos confinados, antes da eliminação de Luciano, o apresentador falou sobre fama e ausência de comprometimento no reality.

"Quando vi esse paredão, esses emparedados... Na verdade, quando eu vi esse BBB, essa primeira semana, a pergunta que me veio à cabeça foi: 'O que é que você quer?' 'Quero entrar no Big Brother, é tudo que eu quero'. Sério? Aí vem para cá e não se compromete. Vem para o jogo e não quer jogar?", declarou Tadeu Schmidt.

Legenda: Brothers mostraram surpresa com discurso de apresentador Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda em texto, o jornalista falou sobre as relações e ausência de conflitos. "É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal? Por que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Quem só quer curtir aí dentro, acha que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha esse jogo e muitas delas fariam de tudo para estar aí".

Tadeu Schmidt Apresentador do BBB 22 O que você quer? Quer se descobrir, quer melhorar, quer se expor, quer falar, quer dinheiro, quer fama? Quer ir embora ou quer ficar? Ou pior, você já parou pra pensar se você está querendo a coisa certa?

Brothers analisam discurso de Tadeu

Legenda: Confinados em conversa sobre jogo na área externa da casa Foto: Reprodução/TV Globo

Após a eliminação de Luciano, os confinados começaram a opinar sobre o que o apresentador quis dizer no discurso de eliminação. Na área externa da casa, Rodrigo, Natália, Jessilane e Lucas repercutiram as palavras de Tadeu.

"A fama é uma consequência. A gente lutou tanto, sonhou tanto para entrar aqui dentro...", comentou Jessilane.

O estudante de medicina Lucas falou na vontade por ganhar o reality. "Quem sair na frente agora... O público vai querer deixar a gente ficar. A gente não está para brincadeira, eu quero ganhar!".

Ao observar o trio reunido na área externa da casa, Linn da Quebrada se aproximou e respondeu Jessilane sobre o jogo: "Eu quero ganhar esse jogo. Eu quero fazer as alianças e jogar esse jogo. Eu preciso estar aqui agora. Eu quero estar aqui agora!", disse a cantora.