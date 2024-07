Previsão do signo de Sagitário para hoje, 10 de julho

A quarta-feira chega dando uma chacoalhada. O dia inicia com a Lua em Virgem num papo nada agradável com Júpiter. Se tem algo que não está legal na sua vida você precisa agir agora. Você pode acabar sendo esmagado por essa situação. Evite intrigas, não acredite em tudo que te contam, não compartilhe notícias falsas e não dê ouvido a comentários maldosos. O céu está abrindo caminhos para aqueles que estão dispostos a sair da zona de conforto. Não permita que o mau humor prejudique o seu dia.

Signo de Sagitário hoje

Muito cuidado com as expectativas, especialmente em relação as parcerias. Eu sei que você não está medindo esforços quando se trata de trabalho, mas muito cuidado com os relacionamentos de trabalho, alguém pode conspirar contra você. Zele pela sua reputação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.