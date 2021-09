Previsão do signo de Escorpião para hoje, 23 de setembro

Hoje a Lua ingressa em Touro, o que nos ajuda a colocar os pés no chão, depois de dias agitados marcados pela intensidade de Peixes e de Áries (signos pelos quais a transitou no início desta semana). A influência das energias taurinas desperta um clima mais familiar, calmo e agradável. Além disso, nos sentimos mais incomodados com qualquer desentendimento que ainda não tenha sido resolvido, principalmente envolvendo os relacionamentos afetivos. Isso acontece porque procuramos mais segurança emocional quando a Lua está transitando por Touro. As energias taurinas te ajudam a ter mais foco para resolver os problemas com racionalidade, pesando os prós e contras para tomar decisões conscientes. Essa influência é benéfica principalmente para a vida profissional e financeira e pode te ajudar a solucionar os conflitos que você está vivendo no trabalho de forma mais prática e assertiva.

Signo de Escorpião hoje

Os nativos de Escorpião se sentem mais confortáveis com a presença da Lua em Touro, após dias em que a insegurança pode ter sido um sentimento constante. Esse é um bom momento para organizar suas ideias e colocar em prática alguma atividade que favoreça o seu bem-estar físico, como uma caminhada ou mesmo um alongamento.



