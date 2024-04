Previsão do signo de Escorpião para hoje, 18 de abril

Em tempos de mudança, você não pode esquecer que a mudança começa em você. Nesse momento a vida pede movimento, percepção ampliada, mudança de forma... TransForma. Se entregue a dança cósmica e deixe fluir livremente tudo que vem ao seu encontro. Que decisões você está tomando? Que rumo você deseja tomar? Aproveite a retrogradação de Mercúrio em Áries e reescreva sua história. Quem são os coadjuvantes da sua história que você está colocando como protagonista? Chega de anular sua força e seu poder criativo. Chegou a hora de percorrer o seu caminho. No início da manhã, o Sol e a Lua nos últimos graus dos signos de fogo fazem um trígono perfeito e você vai se sentir super motivado(a). Acenda a chama do seu desejo.

Signo de Escorpião hoje

Como estão os seus objetivos de vida, escorpiano(a)? Lembre-se que você tem muitas entregas a fazer, valorize seus talentos e reconheça a importância do seu papel no seu trabalho, no grupo de amigos ou qualquer outro coletivo que você participa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.