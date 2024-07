Previsão do signo de Aquário para hoje, 8 de julho

A segunda semana de julho traz boas notícias. Mercúrio, o mensageiro, vai interagir com o grande benéfico, Júpiter. Sinto que você pode receber uma mensagem, um e-mail, uma notícia boa ou aquela resposta que você estava esperando. O céu vai te dizer SIM. Sua comunicação será recebida de forma positiva. Aproveite o dia para vender, fazer propostas ou divulgar seu trabalho. Não esqueça do poder da sua mente. Não se prenda a ideias que não te levam a lugar nenhum.

Signo de Aquário hoje

A segunda semana de julho começa com um toque de sorte, aquariano(a). Aproveite para fortalecer um relacionamento importante na sua vida ou explorar novas formas de se conectar com as pessoas. A segunda-feira é excelente para discutir com um parceiro ou amigos, pois o outro será receptivo as suas ideias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.