Preta Gil visita santuário de Nossa Senhora Aparecida em meio a novo tratamento de câncer

A cantora Preta Gil mostrou nas redes sociais, nesse domingo (22), que visitou o santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. A visita da artista acontece em meio ao novo tratamento de câncer dela.

Ela publicou fotos rezando no local, e escreveu na legenda: “Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todo amparo, agradecer pelo tratamento, pela rede de apoio que tenho da família e amigos, agradecer por todos que rezam por mim! Obrigada”.

Nos comentários da postagem, Preta Gil recebeu mensagens de carinho, como da amiga Ivete Sangalo: “Amém. Fé e vitórias chegando. Te amo”.

Em junho do ano passado, Preta também esteve no santuário. Na ocasião, ela rezou e recebeu uma benção do padre Hélio Ferraz.

Rock in Rio

Na última quinta-feira (19), Preta Gil esteve no Rio de Janeiro, para assistir aos shows do Rock in Rio. Ela foi de máscara ao evento, e viu de perto o show do cantor O Kanalha, apontado como seu novo affair.