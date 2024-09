Paolla Oliveira é detida em Paris e quase é deportada após perder o passaporte

Paolla Oliveira viveu momentos de tensão ao desembarcar em Paris, na noite desse domingo (22). Ao chegar à imigração francesa, a atriz percebeu ter perdido o passaporte e relatou no Instagram quase ter sido deportada. O sufoco aconteceu pouco tempo antes de o namorado, o sambista Diogo Nogueira, se apresentar na última noite do Rock in Rio.

Sem conseguir passar pelo posto de imigração, a artista disse ter sido detida por policiais em uma sala.

"Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", relatou em vídeo nos stories.

Foto: Reprodução Instagram

Em seguida, Paolla surgiu em novo vídeo com a Torre Eiffel ao fundo, explicando ter ficado cerca de cinco horas no aeroporto. A atriz não detalhou como conseguiu resolver o problema.

"Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu sabia, e que eu ainda vou ter que pagar... Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer só um bate-e-volta até aqui... Enfim, cheguei em Paris", contou.

Semana de Moda de Paris

Na capital francesa para participar da Semana de Moda de Paris, Paolla foi convidada pelo estilista francês Jean-Paul Gaultier, segundo o jornal O Globo. "Eu fui convidada, mon amour, para estar em Paris! Chique, né? E mais do que isso, numa semana muito especial, que é a semana do Fashion Week", revelou ela.