No Rock in Rio, Akon erra nome de cidade e fura bolha inflável antes de interação com público

O show do cantor Akon reuniu grandes hits dos anos 2000 no domingo de encerramento do Rock in Rio. Mesmo com o reconhecimento do público, a apresentação do artista foi marcada por algumas gafes.

Enquanto cantava, o artista quis agradar o público cumprimentando a cidade, mas se atrapalhou. Ele mandou "alô" para São Paulo ao invés de Rio de Janeiro.

O público, claro, ficou indignado com a confusão e começou a puxar coro com o nome da cidade maravilhosa.

Bola inflável gigante estourou antes de interação com fãs

Legenda: Bolha furou durante descida do cantor do palco Foto: Reprodução/Multishow

Durante o show, em uma bola inflável gigante, o cantor tentou se jogar no público, mas a ideia não deu certo.

A bola acabou furando e frustrando a tentativa do artista, que retornou ao palco. Visivelmente desapontado, o cantor pediu desculpas ao público.