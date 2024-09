MC Daniel aparece de surpresa no show de Ne-Yo no Rock in Rio e pede: 'Parem as queimadas'

Durante o show do cantor Ne-Yo no Rock in Rio, na noite desse domingo (22), o paulista MC Daniel subiu ao palco de surpresa. Ele cantou a música "Vamo de Pagodin" e mostrou uma camisa com a frase “Parem as queimadas” antes de sair da apresentação.

“Não sou só um cantor, sou compositor. Escrevo para mim, para outras pessoas. Estou no Brasil há alguns dias, e encontrei alguns artistas. Quero trazer alguém com quem eu tenho trabalhado e vocês vão conferir o resultado em breve. Mostrem seu amor pelo MC Daniel!”, explicou Ne-Yo.

No Rock in Rio, MC Daniel já havia cantado no festival ao lado de MC Soffia e Rebecca celebrando o funk brasileiro.

Apesar do espanto do público com MC Daniel no show de Ne-Yo, a apresentação do nome do pop emplacou hits como "Champagne Life" e "So Sick".