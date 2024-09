Unidos da Tijuca escolhe samba-enredo que tem Anitta entre compositores para o Carnaval 2025

A escola de samba Unidos da Tijuca elegeu seu samba-enredo para o Carnaval 2025 na madrugada deste domingo (22). Com o enredo "Logun-Edé - Santo Menino que Velho Respeita", a parceria entre Anitta, Feyjão, Fred Camacho e outros compositores superou os outros dois adversários e venceu a disputa para se apresentar no sambódromo do Rio de Janeiro.

"Vibrantes, confiantes e determinados, vamos rumo a mais um renascimento, nessa nossa sina de sempre recomeçar", publicou a Unidos da Tijuca nas redes sociais.

Anitta não participou da eleição porque estava fora do País. No entanto, a artista celebrou estar na final da disputa. "Tenho um samba lá que escrevi com muitos amigos queridos. [...] Se eu estivesse no Brasil, essa seria a minha programação de hoje. Muita alegria, muita felicidade. Tomara que a gente ganhe. Se não ganhar, amei a experiência de participar", escreveu ela.

Orixá

Em entrevista ao gshow, Feyjão, um dos responsáveis pela composição, disse que Anitta aceitou o convite de primeira, para poder contar a história de seu orixá.

"Eu chamei o Estevão [Ciavatta, marido de Regina Casé] para a parceria, ele gostou da ideia e disse que a Anitta também era de Logun-Edé e que era uma conhecedora nata do comportamento do orixá e da história", disse Feyjão.