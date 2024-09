Arnel Pineda, voz da banda Journey, ameaça deixar grupo após críticas no Rock in Rio

Arnel Pineda, vocalista da banda Journey, usou o Instagram para falar sobre o show no Rock in Rio após críticas da apresentação. Neste domingo (22), o cantor fez uma publicação e escreveu que está "ciente" das falhas no show.

"Ninguém mais do que eu neste mundo se sente tão devastado com isso", escreveu Pineda. "É realmente incrível como mil coisas certas que você fez serão esquecidas só por causa disso... e de todos os lugares, é no Rock In Rio", continuou Pineda.

Com exceção de "Don't Stop Believin'" e "Anyway You Want it", a maioria das pessoas ficou completamente estática durante o show da banda Journey no Rock in Rio. Para piorar, o som não foi o dos melhores. Começou bem baixo, a ponto do vocalista Arnel Pineda ficar perguntando para o público se dava para ouvir os instrumentos direito. A voz dele também foi alvo de críticas

Ele ainda falou passar por problemas psicológicos: "Mentalmente e emocionalmente, eu já sofri, e ainda estou sofrendo... mas vou ficar bem".

Cantor ameaçou deixa banda

Ainda em publicação, o vocalista também falou em deixar a banda caso os fãs pedissem. "Estou oferecendo a vocês uma chance agora (especialmente aqueles que me odiaram e nunca gostaram de mim desde o começo) para simplesmente escrever 'Fique' ou 'Saia' aqui".

Segundo o vocalista, se "um milhão" de comentários pedissem, ele sairia do Journey. "Não fomos perfeitos, especialmente eu", disse o cantor, dias após o show no Rock in Rio.