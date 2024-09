Will Smith encontra Will Baiano em gravação do 'Domingão com Huck'

Will Smith, astro de Hollywood, encontrou a versão brasileira dele mesmo, em gravação do programa "Domingão com Huck". O norte-americano deixou gravado um quadro com Luciano Huck que irá ao ar neste domingo (22).

O artista participou de um especial do “Vou de Taxi” com Luciano, batendo um papo sobre a vida e a carreira, enquanto passeavam pelas ruas do Rio de Janeiro.

No vídeo postado pelos dois, no carro dirigido por Huck aparecem no banco de trás Naio Barreto, sósia da estrela de "Bad Boys" conhecido como Will Baiano, e Cleber Santos, o Martin Lawrence Baiano.

Sonho realizado

Em publicação no Instagram, Naio falou do momento ao lado do ídolo.

"O tão sonhado e, ao mesmo tempo, inesperado encontro aconteceu. Duas vezes. Sabe quando você tem um sonho e acha que de jeito nenhum ele pode ser melhor do que o idealizado? É isso! Minha vontade era ser notado e reconhecido pelo cara que eu sempre admirei a vida inteira e conseguimos além", escreveu o Will Baiano.