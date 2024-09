Luiza Ambiel revela descoberta da bissexualidade aos 52 anos

A carioca Luiza Ambiel, 52, nome conhecido por ser musa da "banheira do Gugu", revelou em entrevista à revista Quem — publicada nesta segunda-feira (23) — ter se descoberto bissexual após trocar beijos com atriz e modelo Mel Fire em ensaio fotográfico.

“Provei e gostei”, declarou Luiza. Elas fizeram um ensaio no Motel Point, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Luiza ainda afirmou que essa foi a primeira vez que beijou uma mulher.

Carreira de Luiza Ambiel

Após deixar o programa de Gugu, Luiza chegou a atuar em atrações de humor da emissora, como "Ô, Coitado" (1999) e "A Praça é Nossa" (2004-2006). Na TV, ela também teve notoriedade ao participar de diversos reality shows. Ela esteve na "Casa dos Artistas 3" (SBT, 2002), "Made in Japão" (Record, 2020) e "A Fazenda 12" (Record, 2020).

Antes de ingressar no meio artístico, a carioca trabalhou como babá para ajudar no sustento do lar.

Quando fui fazer a 'Banheira', o meu objetivo era estudar teatro no Beto Silveira. E estudei. A gente não tinha muito dinheiro e o Beto ajudava. Tinha uma turma 'vip', que ninguém tinha dinheiro para pagar o curso, e Beto ajudou na minha formação e a tirar meu DRT. No começo foi bem difícil. Quando comecei no teatro, praticamente pagava para trabalhar Luiza Ambiel Atriz e modelo

Ainda na década de 1990, paralelamente ao trabalho como musa da banheira do Gugu, ela foi escalada para breves participações em novelas do SBT, como "As Pupilas do Senhor Reitor" (1994), "Sangue do Meu Sangue" (1995) e "Razão de Viver" (1996).