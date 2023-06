Preta Gil e a família homenageiam Gilberto Gil durante show em São Paulo

A cantora Preta Gil retornou aos palcos nesse domingo (25), ao lado da família na turnê "Nós, a Gente", e comemorou os 81 anos do pai, Gilberto Gil, celebrado nesta segunda-feira (26). A apresentação ocorreu no Festival Turá, em São Paulo, e contou com diversos registros de fãs e admiradores nas redes sociais.

Preta se apresenta em turnê ao lado de irmãos, filho e sobrinhos. A cantora retornou aos palcos neste mês de junho, em meio ao tratamento contra um câncer no intestino.

No fim da apresentação, Gil ganhou parabéns do público presente no Parque Ibirapuera. Logo depois, Preta compartilhou vídeo em que o pai recebe um bolo em celebração pelos 81 anos. "Parabéns agora meia-noite depois de um showzaço em SP!!!! VIVA MEU PAI MEU REI MEU AMOR !!! 81 anos", escreveu ela na legenda.

Desabafo

Na última quinta-feira (22), Preta Gil desabafou sobre o momento difícil que passou em meio ao tratamento contra o câncer no intestino, denominando a recente separação como um "livramento". A artista ainda disse estar feliz com a retomada do trabalho nos palcos.

"É tanta podridão, é tanta… É uma coisa que não dá para explicar. Eu agora estou focando na minha cura, no meu bem-estar. Os livramentos aconteceram, agora é só felicidade", explicou Preta, sem citar diretamente o término do casamento com o produtor Rodrigo Godoy.

A separação, inclusive, foi cercada de polêmicas. O ex-marido de Preta, Rodrigo, foi visto com outra mulher enquanto a cantora seguida em tratamento nos últimos meses. Segundo boatos, ele teria a traído dentro da residência onde moravam. Entretanto, Preta segue, agora, no tratamento para se curar da doença.