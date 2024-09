Preta Gil compartilha vídeo em que aparece recebendo comida na boca de cantor

A cantora Preta Gil publicou um vídeo nas redes sociais para homenagear o cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kanalha, pelo aniversário dele, nessa segunda-feira (16). Nas imagens, o artista, que já foi apontado como suposto affair da cantora, aparece dando comida na boca da filha de Preta, quando ela ainda estava no hospital, em seu tratamento de câncer.

“Esse vídeo resume bem quem você é: cuidadoso, amoroso e muito gaiato! Obrigada por ser luz nas nossas vidas”, escreveu Preta.

Legenda: Preta compartilhou stories em homenagem ao cantor Foto: Reprodução

“Que esse seu ano novo seja de muitas realizações, amor e saúde. Te amo”, disse ainda em outra postagem.

Legenda: Em um dos vídeos, o cantor aparece dando comida a Preta Foto: Reprodução

O Kanalha chegou a ser apontado como novo affair de Preta, no início do ano. Ela brincou com a situação, mas em recente entrevista ao “Fantástico”, disse estar amando uma pessoa, sem dar detalhes. “Está batendo, está batendo muito forte, graças a Deus. Eu estou amando uma pessoa. Estou muito bem. Muito bem, estou muito feliz, afirmou.

Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, passou por tratamento e, após quase um ano, celebrou estar curada. No entanto, recentemente, ela comunicou aos fãs que o câncer havia voltado, e passa por novo tratamento.