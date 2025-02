Planeta Atlântida: veja horário e onde assistir ao vivo aos shows deste sábado (1º)

Considerado o maior festival de música do Sul do Brasil, o Planeta Atlântida 2025 termina neste sábado (1º), com o segundo dia de atrações na praia de Atlântida, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Apresentam-se no evento artistas de diferentes gêneros musicais, do pop ao sertanejo, passando pelo rap, funk e rock. Entre os destaques da programação, nomes como Dilsinho, Sorriso Maroto, Matuê, e Natiruts. (Veja programação completa abaixo).

O público do Rio Grande do Sul poderá assistir transmissão especial do festival pela RBS TV, afiliada da TV Globo no Estado. No domingo (2), a emissora também vai recapitular os melhores momentos, logo após o Big Brother Brasil (BBB).

Veja a programação:

Sábado (1º):

Palco Planeta

17h30 - Armandinho

19h - Dilsinho

20h30 - Natiruts

22h20 - Sorriso Maroto

23h50 - Matuê

1h20 - Baile do Planeta

3h10 - Dubdogz by Dogzparade

Palco Atlântida

17h - Gupe

18h30 - Syon Trio

20h - Os Garotin

21h30 - Carol Biazin

23h - Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul

00h50 - Wiu convida Brandão

2h - Mu540

