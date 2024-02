Perfis de Marina Ruy Barbosa e Luisa Sonza são hackeados no X, antigo Twitter

Diversos famosos tiveram seus perfis no X, antigo Twitter, e Instagram hackeados na noite desta sexta-feira (9). Marina Ruy Barbosa, Luísa Sonza, Xamã, Preta Gil, Adriane Galisteu e a banda Restart tiveram as contas invadidas.

Ao entrar nos perfis, o hacker publicou uma foto de Toninho Tornado, conhecido pelo meme Calma, Calabreso. Na legenda, o invasor escreveu: "o coisa ruim voltou".

As contas foram recuperadas poucos minutos depois. Além dos famosos, os perfis dos times Sport Club do Recife e Cruzeiro também foram invadidos.

A atriz Marina Ruy Barbosa comentou a situação após recuperar o Instagram. "De alguma forma, eu não fui deslogada, então eu consegui apagar as postagens e tô tentando entender com o pessoal de Insta e Twitter como entraram nas minhas contas. Mas a princípio está tudo sobre controle", explicou.

A ruiva ainda mandou um recado para o hacker. "Hacker, querido, se você tem acesso ainda a minha conta, por favor me deixa em paz. Reta final de gravação, Carnaval chegando aí, tanta coisa pra fazer, né? Me deixa curtir o Carnaval em paz", pediu. Ela ainda escreveu no vídeo: "nem tenho nudes no direct".