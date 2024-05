Pepê e Neném curtem férias com as esposas no litoral cearense

A dupla Pepê e Neném parecem ter deixado os problemas financeiras de lado, e celebram a nova fase em uma viagem de férias com as esposas, Thais Baptista e Thalyta Santos. As celebridades estão curtindo o litoral cearense com as companheiras, e inclusive chegaram a visitar o Beach Park.

Thais publicou uma foto das quatro no Instagram e se declarou na legenda: “O que importa é tirar o melhor proveito do time que você tem. Quarteto. Somos imparáveis”, escreveu na legenda.

Volta por cima

Ano passado, as cantoras se mudaram para mansões em Sorocaba, no interior de São Paulo, com as esposas e filhos. Tanto Thais como Thalyta são influenciadoras digitais, e elas ajudaram as irmãs na volta por cima, conforme o “Extra”.

Thais está casada com Neném desde 2015, e juntas são mães de Valentina, de 5 anos. No Instagram, ela compartilha seu dia a dia. Já Thalyta é mulher de Pepê. Ela largou a carreira de corretora de imóveis para apostar na carreira de influencer. Thalyta e Pepê têm filhos gêmeos, João Gael e Enzo, de 7 anos.