Pedro Bial reúne Xuxa e ator de 'Amor, estranho amor', filme polêmico com a artista

O apresentador Pedro Bial reuniu Xuxa e Marcelo Ribeiro, que, aos 12 anos, contracenou com ela em uma cena erótica no filme "Amor, estranho amor". Na época, em 1982, a profissional tinha 19 anos. Os dois eram os mais jovens integrantes do elenco da obra. As informações são do O Globo.

O encontro fará parte de um documentário sobre a artista que está sendo dirigido pelo Bial e produzido pela Globoplay em parceria com a Endemol.

Legenda: Xuxa e Marcelo Ribeiro em 'Amor, estranho amor' Foto: divulgação

A cena erótica ao lado de Marcelo Ribeiro causou grande polêmica e teve impacto na carreira de ambos. Um ano após o lançamento do longa, Xuxa se lançou como apresentadora de programa infantil e passou anos com ações judiciais para impedir que a produção fosse distribuída em vídeo, fora do cinema. Já o garoto, que seguia carreira de ator mirim, ficou marcado pelo episódio.

Conforme a publicação, no encontro, Bial, Xuxa e Marcelo assistiram ao trecho de "Amor estranho amor" e comentaram.