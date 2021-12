Paula von Sperling chama Thelma de 'planta ingrata' após crítica a Tiago Leifert

A vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 19, Paula von Sperling, detonou Thelma Assis, a campeã do BBB 20, após a médica criticar a postura de Tiago Leifert no caso Ícaro Silva. "Planta ingrata", disparou a loira contra a morena.

Thelma falou que não iria "puxar saco" de Leifert, pois não gostou da fala dele sobre "pagar o salário" do ator Ícaro Silva, que teceu duras críticas contra o reality show, chamando o BBB de "entretenimento medíocre". Leifert inclusive deu unfollow em Thelma.

Paula, por sua vez, não gostou nada da posição de Thelminha. Ela a acusou de jogar "ódio" para cima dela e comentou que a ganhadora da edição do ano passado só era bem sucedida por conta do programa.

"Uma campeã do 'BBB' que apoia um pensamento desse e vem falar que o Tiago deveria concordar com ela por representatividade! Onde a militância hipócrita vai parar? Cuspiu e segue cuspindo no prato que comeu sim! Se abriu uma empresa foi porque o orçamento aumentou e isso não foi a medicina que proporcionou!", disparou Paula no Instagram.

A campeã do BBB 19 ainda soltou: "Planta ingrata e que ainda vem mandando hater para mim com essa indireta de 'mina racista'. Se tem uma coisa que eu jamais nessa vida faria é deixar de reconhecer tudo que o 'BBB' fez por mim e pela minha família, curtindo um lixo de post desse cara. Por isso eu ainda tenho acesso a ele [Leifert] e você não, ingrata!".