Paul Jason Staehle, de 90 Dias Para Casar, esclarece desaparecimento na Amazônia

Paul Jason Staehle, ex-participante do reality '90 dias para casar', explicou seu desaparecimento na Amazônia em entrevista ao portal TMZ.

O norte-americano afirmou ao site que ele e um fã do reality estavam indo para uma casa flutuante na Amazônia de barco, quando enfrentaram problemas mecânicos. Segundo ele, o companheiro de viagem, que não teve a identidade revelada, conseguiu consertar os defeitos, e eles seguiram o trajeto.

Quando chegaram à casa, conforme Paul, ele percebeu que estava sem carregador de telefone e que o sinal de celular era ruim, impedindo ele de entrar em contato com a família nos Estados Unidos.

Ele reapareceu na última segunda-feira (4) e foi até uma delegacia da capital amazonense. A polícia não informou se Paul foi resgatado ou como ele conseguiu ir até Manaus.

A mulher de Paul, a amazonense Karine Martins, de 27 anos, chegou a fazer postagens enigmáticas nas redes alertando sobre o sumiço do marido. O casal se conheceu no próprio reality do canal TLC.

Americano mora em Manaus

Ainda conforme o TMZ, Paul contou que está morando sozinho em Manaus, apesar de ainda estar casado com Karine. Eles estão juntos desde 2017 e têm dois filhos. Em 2021, o casal chegou a anunciar a separação, mas teria reatado este ano.

Paul ainda negou que tudo isso tenha sido um golpe publicitário e afirmou que ficou chocado com a reação da mãe e com toda a repercussão do caso.