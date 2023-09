Paul Jason Staehle, de 90 dias Para Casar, está desaparecido no Brasil, diz esposa

Ex participante de 'Noivo de 90 dias: antes dos 90 dias', Paul Staehle, 40, está supostamente desaparecido, segundo informou sua esposa, a brasileira Karine Staehle, 27, em suas redes sociais.

Ela postou em seus stories do Instagram nesta quinta-feira (31) que o marido estava desaparecido no Brasil e pediu orações de todos. “Paul desapareceu ontem à noite no Brasil. Orações para que ele seja encontrado em segurança”, escreveu.

Horas depois, Karine postou uma montagem em vídeo mostrando fotos de Staehle com os dois filhos do casal, além de outras lembranças de momentos em família.

"Nem todas as nossas memórias eram ruins. Nossos filhos amavam muito você. Nunca esqueceremos você ou as boas lembranças que todos compartilhamos", escreveu ela em inglês na legenda da publicação, sem dar esclarecimentos sobre o que ocorreu.

As informações enigmáticas geraram curiosidade e preocupação entre os fãs. "O que está acontecendo??" perguntou uma pessoa no Twitter.

Relacionamento conturbado

Segundo informações do portal The Nexus, Paul e Karine se conheceram em 2017, quando o norte-americano voou para o Brasil para conhecê-la pessoalmente no 'Noivo de 90 dias: antes dos 90 dias'.

Após se casarem, no entanto, o casal protagonizou várias brigas públicas, escândalos de traição, acusações de sequestro e uma batalha pela custódia dos filhos.

A separação de Paul e Karine foi relatada publicamente pela primeira vez em dezembro de 2021. Um vídeo mostrando Karine supostamente machucando Paul na presença de um de seus filhos foi postado online. O casal perdeu a custódia dos filhos após a publicação dos vídeos.

Aparentemente, Paul e Karine se reaproximaram em 2023 e tentam na justiça retomar a guarda dos filhos.