Participantes eliminados do BBB 22 voltam ao programa nesta quinta (17); saiba como

Os participantes eliminados do BBB 22 voltarão ao programa em uma dinâmica especial nesta quinta-feira (17), segundo divulgou a produção do programa na tarde desta terça-feira (15). A surpresa deve reunir os ex-BBBs no estúdio ao lado do apresentador Tadeu Schmidt.

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e o eliminado desta terça participarão de uma forma diferente do programa, que promete movimentar a semana de jogo.

"É vida que segue, mas enquanto tem BBB no ar, tem jogo. E quem foi que disse que os brothers eliminados não podem continuar no game depois que saem do reality? No ‘BBB 22’ tem surpresa a toda hora e, nesta quinta-feira, dia 17, os participantes que deixaram a competição estarão de volta ao programa – mas de uma maneira especial", diz a nota oficial do reality.

Especulações

Desde o início do programa, usuários das redes sociais especularam sobre uma possível repescagem no programa. Segundo alguns, Boninho já teria deixado várias dicas sobre o assunto em diversas publicações.

Entretanto, já na oitava semana desde o início do programa, nenhuma informação sobre o assunto foi de fato confirmada até o momento.