Parte 1 do Sana 2025 receberá ator britânico Jason Isaacs, da saga Harry Potter

No dia 26 de janeiro, a parte 1 do Sana 2025 traz a Fortaleza o ator britânico Jason Isaacs, reconhecido por dar vida ao personagem Lucius Malfoy, na saga cinematográfica de Harry Potter. A participação do artista é um dos destaques da programação, oferecendo aos fãs da franquia uma oportunidade única de se conectar ao universo mágico.

O evento contará ainda com a presença de Hélio Ribeiro, dublador responsável pela adaptação brasileira da voz de Lucius Malfoy nos filmes da série. Ambos se reunirão em um painel especial, conduzido por Caco Cardassi, criador do canal Caldeirão Furado, o qual aborda o universo Harry Potter. O painel promete momentos emocionantes e uma troca de experiências memorável entre os convidados.

A participação de Jason Isaacs no Sana 2025, maior evento geek do Norte e Nordeste, consolida o momento como um dos mais relevantes no calendário da cultura pop brasileira. Além de aproximar os fãs de uma das personalidades da franquia, o encontro entre o ator e seu dublador é um raro exemplo de celebração do trabalho que conecta diferentes culturas e linguagens.

Hélio Ribeiro afirma que está empolgado e que possui grandes expectativas para conhecer o ator internacional. “Com certeza será um encontro inesquecível. Acho que é a grande atração do Sana. Os fãs de dublagem e do Jason vão adorar”, relata o profissional.

Legenda: Hélio Ribeiro: “Será um encontro inesquecível”. Foto: Acervo pessoal

"O encontro entre Jason Isaacs, que deu vida ao Lucius Malfoy em Harry Potter, e Hélio Ribeiro, o dublador brasileiro que eternizou a voz do personagem por aqui, será um dos momentos mais emocionantes do Sana 2025 – Parte 1. É uma celebração não apenas da magia do cinema, mas também da conexão cultural que a dublagem proporciona”, explica Ricardo Busgaib, diretor do Sana.

“No Sana 2024 – Parte 2, em julho, tivemos o encontro histórico da atriz Tichina Arnold, a Rochelle de Todo Mundo Odeia o Chris, com sua dubladora brasileira Guilene Conte, que foi um sucesso. Esses momentos mostram como o Sana, ao completar 25 anos de história, continua sendo essa ponte única entre fãs, artistas e produções que marcaram gerações”, finaliza Ricardo.

Com uma programação cuidadosamente elaborada, a parte 1 do Sana 2025 acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará. Os ingressos estão disponíveis no site https://www.sympla.com.br/evento/sana-2025-parte-1/2548320.

Mais informações:

Site: portalsana.com.br

Instagram: @sana_fcnb