Pais de MC Kevin se revoltam com novo depoimento sobre morte do cantor: 'malditos'

Os pais do funkeiro MC Kevin, que faleceu após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro, se manifestaram nas redes sociais após novo depoimento sobre o caso. Os detalhes recentes apontam que o artista teria sido incentivado a pular e chegou a gritar por ajuda, mas não foi socorrido.

O pai de Kevin, Agnaldo Bueno, usou os stories do Instagram para declarar saber que o filho não havia pulado por conta própria. "Meu filho jamais teria pulado se não fosse incentivado! Que a justiça de Deus seja feita!", escreveu.

Foto: reprodução/Instagram

MC Kevin estava hospedado em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 16 de maio deste ano. Segundo investigação do caso, ele estava em um dos quartos com o cantor MC VK, a garota de programa Bianca Dominguez e o amigo Jhonatas, quando caiu e morreu após tentar se movimentar entre as varandas.

Mãe emocionada

A mãe de Kevin, Valquíria Nascimento, também fez declarações fortes sobre o envolvimento dos que estavam com Kevin na noite do ocorrido. Segundo ela, os três teriam concedido depoimentos mentirosos à polícia.

"Estão todos mentindo. Meu filho foi uma vítima. Ele aí era o único de coração puro. O resto tudo falso, mentirosos, mas Deus tudo vê e a Justiça vai ser feita. Mataram ele, judas desgraçados, malditos", escreveu ela também no Instagram.

Legenda: Valquíria também se manifestou no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Além disso, Valquíria também pontuou que deve continuar na busca pelos esclarecimentos do caso. "Eu não tenho paz, agora vocês não vão mais ter paz também. Vou atrás de vocês tudo, pode esperar. Certeza, malditos, isso não vai ficar assim, não", continuou.

Por fim, ela ainda pediu desculpas ao filho pelos acontecimentos antes da morte. "Eu vou estar aqui até o último dia para te defender. Eu sei que você e uma das melhores pessoas do mundo. Eu te amo. Me perdoa por não estar lá na hora que você pediu ajuda", finalizou.

Novo depoimento sobre a morte do cantor

As investigações do caso da morte de MC Kevin ganharam nova reviravolta após o depoimento do cantor português Fernando Dimmy Jr, que contou ter ficado hospedado em um hotel ao lado do local onde ocorreu a queda.

Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da TV Record, o artista relatou que chegou a ver Kevin pendurado no parapeito do quarto do hotel, além de ter escutado os gritos de socorro feitos à MC VK.

"Ele disse "me ajuda, me ajuda!". Então, mesmo assim, o VK parece que estava a incentivar ele para ir para o andar de baixo ou largar. Depois de ter gritado e não ter conseguido ficar apoiado no parapeito da varanda, ele já quando estava a cair, ele [VK] antes deu um chute, como se fosse um chute no parapeito", revelou.

Segundo o advogado de VK, o cantor está presente no inquérito apenas na condição de testemunha até o momento.