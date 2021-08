Nova testemunha diz que MC VK incentivou MC Kevin a 'se pendurar' em prédio e não atendeu socorro

Uma nova testemunha revelou versão sobre a morte de MC Kevin. O cantor Fernando Dimmy Jr, 31, contou ter ficado hospedado em um hotel em frente ao local onde o paulista estava hospedado e afirmou ter presenciado a queda do funkeiro de prédio. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", o homem declarou que o cantor "parece ter sido induzido" por MC VK a mudar de andar para fugir de um possível flagra da companheira.

"Eu estava exatamente na varanda com a minha irmã. Tava no sexto andar. Bem, eu estava à espera que a minha irmã subisse para o meu quarto porque ela também disse que queria me fazer uma companhia. E, depois de um tempo, ela estava na varanda e gritou: 'vem ver aqui atos sexuais à distância'. Então, eu vi o que era para ver", detalhou Fernando Dimmy Jr.

Veja entrevista:

De acordo com o músico português, do quarto do hotel foi possível ver Kevin em ato sexual na varanda do quinto andar com a garota de programa Bianca Dominguez, cerca de dez minutos antes de cair. Ele ainda desmentiu a versão apresentada por Jhonatas, amigo do funkeiro que declarou estar em um quiosque do prédio por não ter participado do ato sexual.

Fernando Dimmy Jr. Cantor "Foi uns 10 minutos antes da queda, se não me engano. Bem, é aí onde entra o Jhonatas. Ele entrou a querer se calhar, insistir, em querer participar do ato sexual. Bem porque ele entrou a primeira vez, o MC Kevin levantou a mão como se estivesse a expulsar o Jhonatas do quarto. Da primeira vez, deu a entender isso. Que ele entrou no banheiro, eu não posso dizer que sim ou não, porque, aparentemente, ninguém foi ao banheiro. Na terceira vez que o Jhonatas voltou a entrar foi de uma maneira muito brusca e, com certeza, seria o momento em que disse a suposta frase 'moiô, moiô, tio'

Jimmy declarou em entrevista que entendeu que MC VK incentivou Kevin a se pendurar no local devido à suspeita de sua mulher, Deolane Bezerra, estar no prédio.

"Na forma que o Jhonatas entrou, foi se movimentando muito, como se fosse um louco e como se quisesse assustar os que estavam lá no quarto. E o MC VK levantou da cama e movimentou os braços como de uma forma assustadora que deu, aí sim, exatamente, a entender que o VK estava a incentivar ou assustar o Kevin a ir a algum lado", declarou o cantor.

Pedidos de socorro

Legenda: Cantor português avistou movimentação de MC Kevin em varanda de apartamento Foto: Reprodução/YouTube

A nova testemunha ocular do caso também destacou que MC VK ouviu pedidos de socorro de Kevin quando estava pendurado no parapeito do prédio.

"Tenho certeza do que eu estou falando. Deu a entender que o MC VK estava a incentivar o Kevin, que era para se pendurar naquele local. Que o Kevin largou a mão direita e ficou somente apoiado com a mão esquerda. E ali deu claramente a ouvir o que estava a dizer. Ele estava a pedir que o VK ajudasse ele. Sim, eu entendi, porque ele gritou mesmo, que deu para ouvir onde eu estava. Ele disse: "me ajuda, me ajuda!"", detalhou a testemunha.

Eduardo Fonseca, advogado de MC VK. se manifestou sobre relato da nova testemunha. "O Vitor figura nesse inquérito na condição de testemunha e jamais investigado. Portando, se existem novos elementos, cabe ao Ministério Público dar o seguimento e entender com a forma que condiz o direito".