MC Kevin deixou carta surpresa de Dia dos Namorados para a esposa: 'só a morte separa'

A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, publicou nas redes sociais que recebeu uma carta surpresa de Dia dos Namorados que o funkeiro escreveu para celebrar a data.

A declaração foi enviada por meio de uma empresa de carro de mensagens, serviço solicitado pelo funkeiro antes da morte, em maio.

Ele faleceu depois de ter caído do quinto andar de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. "Só a morte separa", diz um trecho da declaração.

"Minha doutora, a gente briga mas eu te amo, esquece. Nesse momento você está deitada do meu lado no quarto, vivendo um sonho junto comigo, sendo a mulher da minha vida, não me largou um minuto. Te amo, amor, quero você para sempre comigo... Agora só a morte separa", começou o Kevin.

"Você faz meus dias melhores, eu nunca amei tanto na via como eu te amo. Desculpa se algum dia eu te magoei. Jamais tive a intenção. Com você, eu me torno uma pessoa melhor todos os dias. Você completa o meu mundo, agora nós vamos construir nossa família juntos", acrescentou o cantor.

Não vamos mais nos separar, é tudo que eu quero. Às vezes sou cabeça dura, mas estou tentando mudar se alguém melhor. Te amo, casa comigo? De novo, de novo... e de novo... Te amo para sempre, feliz Dia dos Namorados, minha eterna namorada", terminou o MC.

Legenda: Carta surpresa de MC Kevin para a esposa, Deolane Bezerra Foto: Reprodução/Instagram

Declaração da esposa

Deolane Bezerra fez uma declaração para o cantor no Instagram: "era exatamente isso que você me falava todos os dias! Fica com Deus, meu menino. [...] Você é incrível, Kevin, o coração mais puro que um dia conheci. Não faz sentido a sua partida, mas estou tentando aceitar".

A declaração foi enviada por meio de uma empresa de carro de mensagens, serviço solicitado pelo funkeiro antes da morte.

Homenagem

Também neste sábado (12), a viúva visitou o túmulo de MC Kevin e compartilhou um registro da lápide dele, homenageando-o.

"Nunca imaginei ter que vir aqui para falar o quanto eu te amo. Feliz Dia dos Namorados, esse ano só pude te presentear com flores, mas um dia te encontro. Te amo, meu menino", escreveu.

Assista ao vídeo: