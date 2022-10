Padre Marcelo Rossi anuncia morte do pai e presta homenagem

O Padre Marcelo Rossi anunciou, nesta terça-feira (4) nas redes sociais, que o pai Antônio Roberto Rossi faleceu. O religioso compartilhou diversas imagens do familiar e lamentou a partida dele.

"Pai, te amo. Até mais tarde, na eternidade", escreveu na publicação.

Na ocasião, ele não revelou a causa da morte. Antônio Roberto Rossi era casado com Wilma Mendonça. Além de Marcelo Rossi, os dois eram pais de Monica e Marta Mendonça.

Os fãs do padre prestaram apoio a ele e deixaram comentários de solidariedade: "Descanse em paz, senhor Rossi", disse um admirador. "Meus sentimentos", escreveu outro. Já um terceiro ressaltou: "Muita força".

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste