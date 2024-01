Oscar 2024: indicados serão anunciados nesta terça (23); veja horário e como assistir

A cerimônia do Oscar 2024 está cada vez mais perto e, por conta disso, a Academia também irá revelar quais os indicados à estatueta. A lista oficial será anunciada nesta terça-feira (23), em Los Angeles, durante uma prévia da celebração do cinema comandada pela atriz Zazie Beetz ("Coringa") e pelo ator Jack Quaid ("The Boys").

Veja também

O anúncio se inicia por volta das 10h30 da manhã, conforme o horário de Brasília, com transmissão pelas redes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Quem estiver interessado em saber quais os indicados, será possível acompanhar por meio de vídeos ao vivo no TikTok, Instagram, Facebook e YouTube.

Cerimônia será no dia 10 de março

A 96ª cerimônia do Oscar será realizada no dia 10 de março, com apresentação oficial de Jimmy Kimmel, responsável por comandar a festa pela quarta vez.

A expectativa, inclusive, é alta. Filmes como "Oppenheimer", "Barbie", "Assassinos da Lua das Flores", "Pobres criaturas" e "Os rejeitados" são uns dos mais elogiados no último ano, o que pode sugerir diversas indicações a eles.