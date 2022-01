Operador de câmera sofre choque elétrico e é arremessado durante gravações de programa do Faustão

Durante a gravação de um merchandising, a equipe do programa Faustão na Band tomou um susto. Na última sexta (21), o operador de câmera Antônio Carlos Marin encostou na maçaneta de um carro elétrico presente no estúdio e sofreu um choque, que o arremessou ao chão. As informações são do portal Metrópoles.

Logo após a descarga, colegas de trabalho correram para tentar socorrer Marin e também foram afetados, mas de forma mais branda.

O operador foi levado às pressas ao Hospital São Luiz do bairro do Morumbi, na zona sul paulistana, e foi parar na UTI, mas logo foi transferido para um quarto.

Comunicado da Band informa que o profissional passa bem e está fora de perigo. Inclusive, já recebeu alta hospitalar no mesmo dia do incidente.

Isolamento do palco

A emissora também garantiu que já acionou a equipe de engenharia para reforçar o isolamento do palco. “O departamento de engenharia da emissora investigou as causas do acidente e, aproveitando o recesso das gravações do Faustão, já tomou providências na questão elétrica”, diz trecho do comunicado.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, as bailarinas da atração já tinham se queixado antes de sentirem leves choques quanto tocavam em alguma das colegas de palco.

As gravações do programa foram pausadas, após o apresentador Fausto Silva testar positivo para Covid-19, conforme anunciado na última quarta-feira (19).