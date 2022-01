Filho de Faustão rebate críticas após estreia como apresentador na TV: 'Estou em evolução'

João Guilherme Silva, filho de Faustão, rebateu críticas após ser apontado por internautas depois de sua estreia como apresentador no novo programa do pai na Band. O jovem de 17 anos declarou que está só no começo da carreira, e que está tentando evoluir como pode.

"Eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser. Eu não sou aquele tipo de cara que fica bravo… Eu vou mostrar que eu posso. Com evolução. E não é hoje. Estou começando agora. Então é um processo de trabalhar e aprender", disse o adolescente ao Notícias da TV.

Ele estreou no programa de Faustão na segunda-feira (17). Na entrevista, ele ainda falou da sua paixão pela televisão.

“Eu sempre tive a certeza de que queria trabalhar com televisão. Porque as pessoas sempre me falavam isso: que eu tinha jeito, que sou um cara muito comunicativo. Acho que fiz a decisão certa”, ponderou.