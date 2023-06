Onde foi gravada 'Mulheres de Areia'? Relembre detalhes da novela

Exibida há 30 anos pela TV Globo, a novela 'Mulheres de Areia', escrita por Ivani Ribeiro, retornou à programação da emissora nessa segunda-feira (26), no Edição Especial, e já movimentou a web com a história de Ruth e Raquel, gêmeas interpretadas pela atriz Gloria Pires.

Para relembrar o sucesso, o Gshow fez uma lista completa relembrando alguns dos principais destaques da novela. O local de gravação, inclusive, é um dos que figuram na lista. Tarituba, onde ocorreram as gravações de praia, no litoral do Rio de Janeiro, ficou bastante movimentada na época, com parte dos moradores curiosos para ver os turistas.

Filmagens das gêmeas

Moderno para a época, as filmagens de Ruth e Raquel foram consideradas inovadoras, utilizando a técnica de duplicação de imagem e de Memory Head, essa última utilizando um cabeçote de memória do computador que guarda o movimento de câmera e o reproduz no momento do chromakey.

Legenda: Em Mulheres de Areia, Ruth (Gloria Pires) é apaixonada por Marcos (Guilherme Fontes) Foto: TV Globo

Além disso, a dublê Graziela di Laurentis, que também surgiu na abertura de 'Anjo Mau', dividiu as cenas quando Ruth e Raquel estavam juntas.

A presença de Gloria, inclusive, não estava totalmente acertada. A atriz demorou a aceitar o papel por conta da criação da filha, Antônia, que estava apenas com 4 meses.

Personagens icônicos

Além de Ruth e Raquel, Tonho da Lua é outro personagem lembrado da trama até hoje, algo que trouxe destaque para a carreira de Marcos Frota.

A novela foi a primeira versão de uma exibida na Tupi em 1973, protagonizada por Eva Wilma na ocasião.

Legenda: Marcos Frota interpretou o personagem icônico de Tonho da Lua Foto: Memória Globo

Segundo o Memória Globo, o ator Carlos Zara, que deu vida a Zé Pedro, pai de Tônia (Andrea Beltrão), interpretou o mocinho Marcos Assunção na primeira versão da novela, papel que coube a Guilherme Fontes em 1993. Enquanto isso, as irmãs gêmeas Branca e Bia Feres, à época com 8 anos, viveram Ruth e Raquel quando crianças.

Na versão da Rede Globo, o sucesso foi tanto que teve participações especiais de Chitãozinho e Xororó, com música na trilha sonora, Asa Branca, Paulo Gracindo e Ingrid Guimarães, que ainda estava em início de carreira.