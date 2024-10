Olivia Rodrigo cai em buraco no palco durante show na Austrália e vídeo viraliza nas redes

A artista Olivia Rodrigo, de 21 anos, caiu no palco durante uma apresentação da turnê "Guts" em Melbourne, na Austrália. A queda ocorreu nesta segunda-feira (14), após a artista correr para interagir com o público do outro lado do palco.

Como não percebeu o buraco na estrutura, acabou caindo. Apesar disso, brincou com a situação e garantiu que estava bem. “Às vezes tem um buraco no meio do palco”, disse.

A dona de hits como "deja vu" e "good 4 u" está em turnê desde fevereiro deste ano e as apresentações devem seguir até março de 2025. O álbum Guts (2023), é o segundo da artista.

Veja também Zoeira Filme-concerto da 'Guts World Tour', de Olivia Rodrigo, é anunciado na Netflix Zoeira Lollapalooza: com Olivia Rodrigo e Justin Timberlake, festival divulga line-up para edição de 2025

Confirmação no Lollapalooza

No início de setembro, a organização do Lollapalooza Brasil confirmou a participação de Olivia Rodrigo no festival. Além dela, a edição de 2025 do evento terá nomes como Justin Timberlake, Shawn Mendes, e Alanis Morissette.

O festival ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A venda de ingressos para o festival iniciou em 20 de agosto.