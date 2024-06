O que é 'orbiting'? Entenda a forma de vínculo que pode afetar os relacionamentos

Está longe, mas ainda assim, perto. "Orbiting" ou "orbitando" em português, é quando alguém some da sua vida, no entanto, de alguma maneira, continua presente nela.

A criadora do termo, Anna Rose Iovine, define "orbiting" como a ação abrupta de romper a comunicação com alguém enquanto ainda assim permanece observando a vida dessa pessoa. Muitas vezes, o "orbiting" vem acompanhado do "ghosting".

"Enquanto o termo 'ghosting' é relativamente novo, o conceito é antigo: ficar esperando ou não ser respondido", explica ela. Conforme a escritora, no "orbiting", a pessoa faz você esperar ou pode não te responder. Todavia, ela ainda orbita a sua vida pelas redes sociais, visualizando seus stories ou curtindo suas publicações, por exemplo.

O termo surgiu em 2018 e veio de uma experiência de Anna com um caso amoroso. Em um artigo compartilhado no The Cut, ela detalha melhor o que seria orbitar a vida do outro:

"A internet cunhou outro termo para essa armadilha específica do romance digital: orbitar. Não sendo exatamente uma reintrodução à correspondência online [...]. Eles espiarão consistentemente suas histórias do Instagram e curtirão seus tuítes, mas nunca quebrarão o gelo. Orbitar é a janela traseira dos ex-namorados da mídia social. É em partes confuso e assustador."

No texto, Anna estende o termo para amigos de infância. Mas, atualmente, o fenômeno ganhou novos olhares, servindo também para casos amorosos casuais e até mesmo pretendentes.

Veja também País Polícia investiga suspeita de que 40 cães tenham sido envenenados no RJ; veja o que se sabe País Polícia tentou salvar Djidja Cardoso uma semana antes da morte dela; familiares denunciaram cárcere

Como saber se você já passou por um 'orbiting'?

Para responder a perguntas, é necessário questionar a situação/contexto. Se a resposta for "sim" para a maioria das perguntas do questionário, significa que você passou ou passa por um "orbiting".