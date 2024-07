O Diabo Veste Prada ganha sequência; veja nova sinopse

O filme 'O Diabo Veste Prada', clássico de 2006 com Meryl Streep e Anne Hathaway no elenco, deve ganhar uma continuação em breve. Segundo informações do portal norte-americano Deadline, Aline Brosh McKenna foi escolhida para escrever o roteiro de uma sequência e a sinopse inicial já foi divulgada.

"A carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio, o que a força a enfrentar Emily (Emily Blunt), agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente", diz a suposta sinopse divulgada pelo site.

O primeiro longa, de 2006, é uma adaptação do livro homônimo, lançado em 2003, que retrata a história de Andy (Anne Hathaway), uma moça recém-formada que vai trabalhar na conceituada revista de moda Runway.

Assistente de Miranda Pristley (Meryl Streep), ela começa a se sentir tensa no ambiente de trabalho, questionando a própria habilidade diante da função de trabalho que resolveu assumir.

O filme foi dirigido por David Frankel e tem estrelas como Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms e Rich Sommer no elenco.

Com um sucesso estrondoso no cinema, a produção fez mais de US$326 milhões nas bilheterias do mundo todo, contrastando com orçamento para fazê-lo, que foi de US$35 milhões.

As informações sobre a continuação, no entanto, são escassas. Não há data de lançamento, nem os nomes que devem integrar o elenco no novo filme. Enquanto isso, o primeiro está disponível no streaming Star+.