Nsync surpreende fãs com lançamento de música inédita

Uma das boybands mais amadas dos anos 90 e 2000, o Nsync surpreendeu os fãs, nesta sexta-feira (29), ao lançar música inédita após mais de 20 anos. Na canção, "Better Place", a qual faz parte da trilha sonora do próximo filme "Trolls 3 - Juntos novamente", cada um dos cinco integrantes canta um trecho e o refrão fica por conta de Justin Timberlake.

O anúncio, feito nos perfis do Instagram da banda, mostra os músicos brincando entre si, harmoniosos, convidando o público para ouvir a nova canção deles. Nos comentários, uma enxurrada de pedidos de turnê e de novas produções.

“Divulguem as datas da turnê, meus rapazes, e parem de rasgar nossos corações”, disse uma pessoa. “O mundo está curando”, expressou outro. “Colocando no ‘repeat’ desde que foi lançada e fazendo meu sobrinho de 9 anos de idade virar um ‘n’syncer’”, derreteu-se um seguidor.

Em 12 de setembro, o grupo se reuniu oficialmente no palco do Video Music Awards, da MTV, para entregar o prêmio de melhor vídeo de pop, categoria vencida por Taylor Swift. Em seu discurso, a cantora questionou os artistas se eles planejavam fazer algum projeto juntos.

Dias depois, Timberlake anunciou que o quinteto estava em estúdio, ao publicar um vídeo com bastidores da gravação. "Quando as estrelas se alinham… reuni meus irmãos novamente no estúdio para trabalhar em algo divertido e a energia era especial", diz a legenda da postagem.

ORIGEM DA BANDA

A banda, formada por Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone e Lance Bass, apareceu pela primeira vez no cenário da música pop no final dos anos 1990, juntando-se à mania das boybands, ao lado de "98 Degrees" e "Backstreet Boys".

Eles lançaram seu álbum de estreia autointitulado em 1998 com faixas de sucesso como “Tearin’ Up My Heart” e “I Want You Back”.

O disco seguinte, “No Strings Attached”, veio na virada do século e obteve grande sucesso nas paradas da revista Billboard com “Bye Bye Bye” e “It’s Gonna Be Me”. A banda encerrou as atividades em 2002.