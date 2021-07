Now United no Brasil: grupo anuncia evento virtual gravado diretamente de ilha; veja detalhes

O grupo 'Now United', que reúne jovens cantores de vários países, inicia nesta segunda-feira (5) o 'Now United Camp 2021' diretamente do Brasil, com um evento virtual para os fãs que irá durar três semanas.

As gravações do formato serão realizadas diretamente em uma ilha exclusiva, cuja localidade não foi informada oficialmente pela equipe da banda. Recentemente, o grupo esteve em Abu Dhabi para trabalhos do 'Now Love'.

Entretanto, os detalhes já foram anunciados: os integrantes vão participar de atividades diárias em cenários paradisíacos. A ideia deve entreter e reunir os fãs de todo o mundo, ainda que virtualmente, em meio a apresentações da banda e interações.

"Estou tão empolgada de estar de volta ao Brasil com o Now United. Planejamos este Camp durante as férias escolares brasileiras para que todos os fãs possam participar e aproveitar cada momento", comentou a brasileira Any Gabrielly ao portal G1.

Legenda: Any Gabrielly é brasileira e uma das integrantes do 'Now United' Foto: reprodução/Instagram

Aproximação

Enquanto isso, o canadense Josh Beauchamp aproveitou para lembrar que o evento virtual acaba sendo uma forma de se aproximar dos fãs mesmo longe.

"Estamos ansiosos para passar três semanas com eles, contando como é fazer parte do Now United, e também poder assistir os fãs mostrando seus próprios talentos", explicou.