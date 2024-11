Novo documentário da Disney+ 'Elton John: Never Too Late' ganha canção do astro com Brandi Carlile

Elton John e Brandi Carlile lançam, juntos, a colaboração "Never Too Late" para o documentário biográfico do cantor britânico, que será lançado no Disney+ em 13 de dezembro. O filme "Elton John: Never Too Late" recebeu esse nome, inclusive, após a compositora estadunidense vencedora de 11 Grammys apresentar a música para John e o codiretor do filme, David Furnish.

Ela coescreveu a música após assistir a uma versão inicial do documentário, contando, ainda, com contribuições de Andrew Watt. "Ela capturou perfeitamente a essência do documentário e o motivo de eu ter parado de fazer turnês para passar mais tempo com minha família", afirmou o astro da música.

Elton destacou o talento de Carlile, que contou com auxílio do letrista Bernie Taupin, parceiro de longa data. "Fico constantemente surpreso com sua arte, ela consegue canalizar minha voz de uma forma que só Bernie conseguiu fazer antes. [...] O padrão de sua musicalidade, suas composições, sua paixão pelo que ela faz são sensacionais. Ela realmente é uma das maiores que existem", completou.

Dirigido por R.J. Cutler e David Furnish, o documentário revisita os altos e baixos da carreira de Elton, abordando momentos marcantes e desafios pessoais, como o vício em drogas. A produção, que acompanha o último show do artista na América do Norte, no Dodger Stadium, celebra sua trajetória de cinco décadas.

O documentário também complementa narrativamente o filme-concerto "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium", que marcou a despedida do cantor dos palcos norte-americanos.