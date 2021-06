No lugar de Faustão, 'Domingão' com Tiago Leifert terá novo nome

Com a confirmação da saída antecipada de Faustão da TV Globo e de que Tiago Leifert o substituirá temporariamente, até que Luciano Huck estreie o novo programa no ano que vem, a emissora carioca decidiu que o "Domingão" terá novo nome a partir de domingo (20).

O canal alterou a grade de programação e intitulou de "Super Dança dos Famosos", que antigamente era o quadro da atração comandada por Fausto Silva. O apresentador assinou contrato com a TV Bandeirantes depois de mais de três décadas no canal dos Marinho.

A saída de Fausto Silva da Rede Globo já havia sido anunciada desde o início deste ano, quando o próprio apresentador confirmou que não deveria renovar o contrato para seguir no comando do 'Domingão do Faustão'.

Substituição de Leifert

A mudança repentina da decisão inicial da Rede Globo ocorre após a primeira substituição de Faustão em 32 anos de 'Domingão'. Internado com uma infecção urinária, que demandou acompanhamento médico, Tiago Leifert foi designado a assumir o comando da produção televisiva.

Apresentador do Big Brother Brasil, Leifert virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais no último domingo (13) por conta da desenvoltura no palco do programa.

"A gente até cogitou a hipótese de fazer o programa gravado, de ter uma reprise para vocês, mas o Faustão não quis. O Faustão fez questão que vocês tivessem um capítulo inédito da Super Dança dos Famosos, que está rolando, e sabe que o pessoal treinou a semana inteira. Seria uma grande decepção não estar aqui", disse Leifert durante a gravação.

Huck no comando

Desde o início deste ano, logo após a oficialização da saída de Faustão da Globo, o nome de Luciano Huck foi apontado como o primeiro na lista dos possíveis substitutos.

A suspeita, entretanto, só foi confirmada na última terça-feira (15), na entrevista do apresentador no programa 'Conversa com Bial'.

Legenda: Luciano Huck confirmou em entrevista a Bial que deve comandar as tardes de domingo da Rede Globo Foto: reprodução/Gshow

"É 'página em branco' e 'vamo trabalhar'. Eu adoro essa parte [fase de planejamento], porque televisão é hábito, né? Então, você tem que respeitar o telespectador. É que nem reformar um avião inteiro em um voo sem o passageiro perceber", declarou durante a conversa.

Sobre a decisão de aceitar o convite da emissora, Huck ainda comentou sobre o adiamento dos planos para entrar na política brasileira e ainda definiu como "privilégio" a oportunidade de ocupar a cadeira de Fausto Silva.