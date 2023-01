Neymar e Bruna Biancardi reatam namoro após seis meses de separação, diz site

Segundo o jornal Extra, Neymar e Bruna Biancardi reataram o namoro, após um período de seis meses separados. Eles passaram a virada do ano juntos, em Paris, com alguns amigos como Marquinhos e Carol Cabrino, e decidiram, no início de janeiro, retomar oficialmente o relacionamento.

O atleta e a influenciadora digital nunca se afastaram, mesmo quando estavam separados, ainda segundo o jornal. Neymar chegou a viver um affair com Jéssica Turini, que inclusive acompanhou a Copa no Catar, mas o romance acabou sendo interrompido pela reaproximação de Bruna.

Ainda de acordo com o Extra, Carol Dantas, mãe do filho do jogador, e Bianca Coimbra, mulher de Cris Guedes, um dos "parças" de Neymar, estavam torcendo pela volta do namoro, já que são muito amigas de Bruna. Foram elas que “botaram pilha” para que os dois reatassem.

Apelido carinhoso

Após quase um mês hospedada na mansão de Neymar em Paris, Bruna voltou a São Paulo, onde mora, na última semana. No fim de semana, o jogador interrompeu uma live feita numa partida online de jogo para falar com a namorada. “Estava respondendo o meu bombom”, disse ele, revelando o apelido carinhoso da amada.

Neymar também rebateu um Instagram de fofoca que afirmou que Bruna estaria insistindo para reatar com o atleta. “Que notícia de m*. Não fala o que não sabe. Deve ser algum infeliz atrás desse Instagram. Ainda por cima usando meu logo como foto principal. Respeite o ser humano antes de sair postando essa m* de notícia”, escreveu.