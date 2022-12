Bruna Biancardi, ex de Neymar, assiste jogo do craque em Paris

Bruna Biancardi, ex-namorada de Neymar, assistiu ao jogo do PSG na última quarta-feira (28). No duelo contra o Strasbourg, vencido pelo time parisiense, o jogador brasileiro foi expulso. Ela está em Paris para as festas de fim de ano.

A influenciadora aparece ao lado de Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, além de dois amigos dele, numa foto na arquibancada.

Em agosto, Neymar e Bruna terminaram o namoro de pouco mais de um ano. Ela mesma confirmou o fim do relacionamento na época.

Quem também está na capital francesa é Jéssica Turini. A modelo, influenciadora e ex-candidata a miss é a suposto novo affair de Neymar. Ela também esteve no Catar e viu os jogos da Seleção Brasileira de camarote.

Por causa do Campeonato Francês, o jogador deverá passar as festas de ano novo em Paris, caso o clube não o libere. Por lá, ele também celebrou o natal.

